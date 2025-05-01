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Коттеджи в Солигорске, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттедж в Солигорск, Беларусь
Коттедж
Солигорск, Беларусь
Площадь 270 м²
Продажа двухэтажного коттеджа 269,6 м2! ❤️ Законсервированное капитальное строение от центра…
$50,000
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Коттедж в Солигорск, Беларусь
Коттедж
Солигорск, Беларусь
Площадь 306 м²
Продажа законсервированного  двухэтажного  коттеджа 306 м2! ❤️ Продаётся невероятно просторн…
$72,000
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Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Параметры недвижимости в Солигорске, Беларусь

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