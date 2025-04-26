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Коттеджи с гаражом в Солигорском районе, Беларусь

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3 объекта найдено
Коттедж в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 125 м²
Продажа коттеджа в прекрасном месте.  ❤️Мечта каждого человека, желающего спокойной жизни в …
$105,000
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Коттедж в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 261 м²
Выгодное вложение - купить коттедж ❤️Представляем Вашему вниманию премиальный коттедж со все…
$210,000
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Коттедж в Краснодворцы, Беларусь
Коттедж
Краснодворцы, Беларусь
Площадь 210 м²
Уникальное предложение: консервированное строение с гаражом в агрогородке! ❤️ Продается прос…
$43,900
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Параметры недвижимости в Солигорском районе, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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