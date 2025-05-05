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Дома в Шацком сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Шацкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Шацкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Предлагаю вашему вниманию дом, расположенный в живописной деревне Заберезцы, рядом с рекой Ш…
$12,000
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Дом в Шацк, Беларусь
Дом
Шацк, Беларусь
Площадь 143 м²
В продаже законсервированное строение- 2-х уровневый дом со всеми подведеннымикоммуникациями…
$20,000
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Параметры недвижимости в Шацком сельском Совете, Беларусь

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