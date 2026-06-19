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Дома с гаражом в Руднянском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Дом в Руднянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руднянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 196 м²
Продается надежный, просторный и полностью готовый к проживанию дом в Червенском районе. Стр…
$82,985
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Параметры недвижимости в Руднянском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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