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Коттеджи в Руденске, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Руденск, Беларусь
Коттедж
Руденск, Беларусь
Площадь 281 м²
Многофункциональный, просторный коттедж с лоджией, гаражем, хозпостройкой. Площадь дома по С…
$99,800
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