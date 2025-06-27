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Квартиры в Росском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Россь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Россь, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 5/5
Продается недорогая ухоженная двухкомнатная квартира с косметическим ремонтом в гп.Россь. Кв…
$8,500
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Параметры недвижимости в Росском сельском Совете, Беларусь

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