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Квартиры в Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь
Квартира
Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Каменецком р-не. 1989 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 152,6 кв…
$25,000
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