Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Ряснянский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Ряснянском сельском Совете, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Рясна, Беларусь
Дом
Рясна, Беларусь
Площадь 76 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1954 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 87,0 кв.м, общ.- 76,4 кв.м, жил.- 5…
$15,900
Оставить заявку
Дом в Ряснянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ряснянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 37 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1985 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 49,8 кв.м, общ.- 36,8 кв.м, жил.- 2…
$6,000
Оставить заявку
Дом в Рясна, Беларусь
Дом
Рясна, Беларусь
Площадь 72 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1958 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 75,7 кв.м, общ.- 72,2 кв.м, жил.- 5…
$15,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ряснянском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти