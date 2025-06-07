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Квартиры в Ракитницком сельском Совете, Беларусь

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3 объекта найдено
Квартира в Ракитница, Беларусь
Квартира
Ракитница, Беларусь
Площадь 35 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Жабинковском р-не. 1934 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 40,2 кв…
$20,800
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Квартира 2 комнаты в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 35 м²
Этаж 1/1
Квартира в блокированном жилом доме в Жабинковском р-не. 1934 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 40,2 кв…
$20,800
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Квартира в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Квартира
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Жабинковском р-не. 1961 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 80,9 кв…
$59,900
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