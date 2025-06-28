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Дома с гаражом в Рачковичском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Новые Рачковичи, Беларусь
Дом
Новые Рачковичи, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается кирпичный дом с земельным участком в деревне Новые Рачковичи Слуцкого района, в 17…
$11,000
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Параметры недвижимости в Рачковичском сельском Совете, Беларусь

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