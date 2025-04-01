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Купить земельный участок в Путришковский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Участок земли в Путришковский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Путришковский сельский Совет, Беларусь
Земельный участок под застройку жилого дома с фундаментом в д. Зарица. Незавершенное законсе…
$44,999
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Участок земли в Путришковский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Путришковский сельский Совет, Беларусь
Продается земельный участок площадью 14 соток на праве частной собственности в д.Зарица. Уча…
$100,000
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