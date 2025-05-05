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Производственные здания в Пригородном сельском Совете, Беларусь

Производство Удалить
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1 объект найдено
Производство 1 423 м² в Углы, Беларусь
Производство 1 423 м²
Углы, Беларусь
Площадь 1 423 м²
Продается административно – производственная база многофункционального назначения в г. Борис…
$500,000
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