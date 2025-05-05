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Жильё в Пружанах, Беларусь

квартиры
17
19 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Пружаны, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пружаны, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 7/10
2-комнатная квартира, г. Пружаны, ул. Заводская, 2021 г.п., 7 / 10 блок+кирич, 50,4 / 50,4 /…
$32,800
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Дом в Пружаны, Беларусь
Дом
Пружаны, Беларусь
Площадь 164 м²
Продается просторный одноэтажный дом, идеально подходящий как для комфортного проживания бол…
$44,000
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Квартира 3 комнаты в Пружаны, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Пружаны, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 88 м²
Этаж 7/10
3-комнатная квартира, г. Пружаны, ул. Заводская, 2021 г.п., 7 / 10 блок+кирпич, 87,9 / 87,9 …
$57,200
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Квартира 2 комнаты в Пружаны, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пружаны, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 7/10
2-комнатная квартира, г. Пружаны, ул. Заводская, 2021 г.п., 7 / 10 блок+кирпич, 74,0 / 74,0 …
$48,100
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Квартира 2 комнаты в Пружаны, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пружаны, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 9/10
2-комнатная квартира, г. Пружаны, ул. Заводская, 2021 г.п., 9 / 10 блок+кирпич, 50,2 / 50,2 …
$31,600
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Квартира 2 комнаты в Пружаны, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пружаны, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 6/10
2-комнатная квартира, г. Пружаны, ул. Заводская, 2021 г.п., 6 / 10 блок+кирпич, 82,1 / 82,1 …
$61,600
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Квартира 3 комнаты в Пружаны, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Пружаны, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 88 м²
Этаж 5/10
3-комнатная квартира, г. Пружаны, ул. Заводская, 2021 г.п., 5 / 10 блок+кирпич, 87,9 / 87,9 …
$66,950
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Квартира 2 комнаты в Пружаны, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пружаны, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 5/5
2-комнатная квартира, г. Пружаны, ул. Кобринская, 5 / 5 кирпич, 41,8 / 40,9 / 22,4 / 5,9, са…
$15,500
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Квартира 2 комнаты в Пружаны, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пружаны, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/10
2-комнатная квартира, г. Пружаны, ул. Заводская, 2021 г.п., 5 / 10 блок+кирпич, 49,5 / 49,5 …
$37,200
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Квартира 2 комнаты в Пружаны, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пружаны, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 6/10
2-комнатная квартира, г. Пружаны, ул. Заводская, 2021 г.п., 6 / 10 блок+кирпич, 49,6 / 49,6 …
$37,200
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Квартира 3 комнаты в Пружаны, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Пружаны, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 3/3
3-комнатная квартира, г. Пружаны, ул. Строительная, 1982 г.п., 3 / 3 кирпич, 54,6 / 54,6 / 3…
$20,700
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Квартира 2 комнаты в Пружаны, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пружаны, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/4
2-комнатная квартира, г. Пружаны, ул. Ленина, 1983 г.п., 4 / 4 панель, 52,1 / 50,0 / 27,8 / …
$17,550
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Квартира 3 комнаты в Пружаны, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Пружаны, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 5/5
3-комнатная квартира, г. Пружаны, ул. Урбановича, 1970 г.п., 5 / 5 кирпич, 57,0 / 41,3 / 5,6…
$19,900
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Квартира 2 комнаты в Пружаны, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пружаны, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 7/10
2-комнатная квартира, г. Пружаны, ул. Заводская, 2021 г.п., 7 / 10 блок+кирпич, 82,5 / 82,5 …
$53,700
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Квартира 2 комнаты в Пружаны, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пружаны, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 2/9
2-комнатная квартира, г. Пружаны, ул. Юбилейная, 1976 г.п., 2 / 9 панель, 51,5 / 49,3 / 29,4…
$26,500
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Квартира 2 комнаты в Пружаны, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пружаны, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 5/5
2-комнатная квартира, г. Пружаны, ул. Полесская, 1992 г.п., 5 / 5 кирпич, 47,0 / 45,5 / 28,0…
$21,500
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Квартира 3 комнаты в Пружаны, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Пружаны, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 5/5
3-комнатная квартира, г. Пружаны, ул. Вашкевича, 1980 г.п., 5 / 5 панель, 64,48 / 61,2 / 38,…
$25,000
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Квартира 1 комната в Пружаны, Беларусь
Квартира 1 комната
Пружаны, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/5
1-комнатная квартира, г. Пружаны, ул. Октябрьская, 1971 г.п., 3 / 5 панель, 32,8 / 15,8 / 6,…
$25,800
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Дом в Пружаны, Беларусь
Дом
Пружаны, Беларусь
Площадь 111 м²
Отличный жилой дом с террасой в г. ПружаныПредлагаем купить замечательный одноэтажный жилой …
$74,000
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