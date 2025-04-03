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Дома с садом в Порплищенский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Порплищенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Порплищенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 808 м²
Уникальный проект усадебного комплекса с выходом к озеру и беседкой на воде в живописном мес…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Порплищенский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
Недорогая
Элитная
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