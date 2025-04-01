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Магазины в Покрашевский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 116 м² в Покрашево, Беларусь
Магазин 116 м²
Покрашево, Беларусь
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Предлагаем отличный вариант для ведения бизнеса. Выгодное расположение в 16 км от г. Слуцка …
$35,000
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