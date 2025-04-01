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Квартиры в Покрашевский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Замостье, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Замостье, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Уютный семейный оазис в живописном месте ❤️ Представляем вашему вниманию очаровательную 3-ко…
$17,400
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