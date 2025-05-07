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Склады в Плисском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Склад 8 404 м² в Плисский сельский Совет, Беларусь
Склад 8 404 м²
Плисский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 8 404 м²
Предлагаем вашему вниманию производственный комплекс с территорией от 7,31 га до 11 га. Мест…
$2,20 млн
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Склад 8 404 м² в Плисский сельский Совет, Беларусь
Склад 8 404 м²
Плисский сельский Совет, Беларусь
Площадь 8 404 м²
Предлагаем вашему вниманию производственный комплекс с территорией от 7,31 га до 11 га. Мест…
$2,20 млн
Оставить заявку
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