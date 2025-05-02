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Склады в Плещеницах, Беларусь

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1 объект найдено
Склад 744 м² в Плещеницы, Беларусь
Склад 744 м²
Плещеницы, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 744 м²
Этаж 2/2
Предлагаем вашему вниманию участок с капитальным строением, расположенный по адресу: Минская…
$180,000
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