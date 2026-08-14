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Магазины в Пинске, Беларусь

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коммерческая недвижимость
9
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1 объект найдено
Магазин 95 м² в Пинск, Беларусь
Магазин 95 м²
Пинск, Беларусь
Площадь 95 м²
Этаж 1/3
Продажа здания в историческом центре ПинскаАдрес: г. Пинск, ул. Ленина, 24Площадь: 94,7 м2Не…
$110,000
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