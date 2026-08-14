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Кафе и рестораны в Пинске, Беларусь

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коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Ресторан, кафе 1 384 м² в Пинск, Беларусь
Ресторан, кафе 1 384 м²
Пинск, Беларусь
Площадь 1 384 м²
Количество этажей 3
Продажа многофункционального здания в историческом центре ПинскаАдрес: г. Пинск, ул. Ленина,…
$680,000
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Ресторан, кафе 989 м² в Пинск, Беларусь
Ресторан, кафе 989 м²
Пинск, Беларусь
Площадь 989 м²
Количество этажей 3
Продажа многофункционального здания в историческом центре ПинскаАдрес: г. Пинск, ул. Ленина,…
$500,000
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