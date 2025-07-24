Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Пинск
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Пинске, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Пинск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Пинск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 2/5
Предлагается к продаже трёхкомнатная квартира по ул.Брестсткой в г.Пинске. Квартира располож…
$37,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Пинске, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти