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Коммерческая недвижимость в Перебродский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Отель 1 615 м² в Перебродский сельский Совет, Беларусь
Отель 1 615 м²
Перебродский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 615 м²
Вашему вниманию предлагается эксклюзивное предложение – земельный участок площадью 4,97 га, …
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 664 м² в Перебродский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 664 м²
Перебродский сельский Совет, Беларусь
Площадь 664 м²
Количество этажей 3
Предлагается незавершенное строение под гостиничный комплекс на первой береговой линии озера…
$220,000
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