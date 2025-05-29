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Коттеджи с садом в Пекалинском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Номер договора с агентством 1561/1 от 2024-12-02
$117,000
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Параметры недвижимости в Пекалинском сельском Совете, Беларусь

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