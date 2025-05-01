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Коттеджи с гаражом в Петришковском сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттедж в Новашино, Беларусь
Коттедж
Новашино, Беларусь
Площадь 242 м²
Уникальный добротный просторный коттедж, два полноценных жилых этажа. Площадь по СНБ 241,5 м…
$160,900
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Коттедж в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 391 м²
Загородный дом с роскошным дизайнерским ремонтом ❤️Представляем вашему вниманию уникальное п…
$549,000
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Параметры недвижимости в Петришковском сельском Совете, Беларусь

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