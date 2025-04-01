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Коттеджи с садом в Першайский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Першайский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Першайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 128 м²
Продается коттедж в 37км от Минска с городскими удобствами, асфальт до дома, отдельные подье…
$75,000
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