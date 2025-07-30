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Дома с садом в Павловском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Павловский сельский Совет, Беларусь
Дом
Павловский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
В продаже жилой дом, вдали от городской суеты в д. Петралевичи 2. Дом расположен на уастке п…
$16,182
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Параметры недвижимости в Павловском сельском Совете, Беларусь

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