Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Павловский сельский Совет
  4. Жилая

Жильё в Павловский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Павловский сельский Совет, Беларусь
Дом
Павловский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Продается дом в д. Шундры Слонимского р-на. Лес рядом, река за огородом, живописное место, с…
$8,202
Оставить заявку
Дом в Павловский сельский Совет, Беларусь
Дом
Павловский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
В продаже дом в д.Петралевичи, недалеко от Слонима. В доме две просторные комнаты, большая к…
$10,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Павловский сельский Совет, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов