Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Поставы
  4. Жилая

Жильё в Поставы, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Поставы, Беларусь
Дом
Поставы, Беларусь
Площадь 79 м²
Продается просторный дом (площадь по СНиП 85,8 м2)Окна ПВХ стеклопакеты, газовое отопление, …
$40,900
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов