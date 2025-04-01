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Склады в Поплавский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Склад 608 м² в Поплавский сельский Совет, Беларусь
Склад 608 м²
Поплавский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 9
Площадь 608 м²
Этаж 1/1
Продается фермерское хозяйство в Березинском районе. Площадь участка 219,54 соток.  На участ…
$180,000
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