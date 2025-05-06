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Кафе и рестораны в Орше, Беларусь

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1 объект найдено
Ресторан, кафе 138 м² в Орша, Беларусь
Ресторан, кафе 138 м²
Орша, Беларусь
Площадь 138 м²
Этаж 1/4
Продаётся уютное и прибыльное кафе в центре города (ул.Комсомольская 16).40 посадочных мест,…
$82,233
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