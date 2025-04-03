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Квартиры в Олтушский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Ланская, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Ланская, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
4-комнатная квартира, д. Ланская, ул. Ленина, 1972 г.п., 1*2 / 2 кирпич, 95,3 / 92,9 / 52,9 …
$15,500
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