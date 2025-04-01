Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Несвиж
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Несвиж, Беларусь

8 объектов найдено
Дом в Несвиж, Беларусь
Дом
Несвиж, Беларусь
Площадь 113 м²
Дом в центре культурной столицы - города Несвиж! ❤️ Главным достоинством данного дома являет…
$39,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Несвиж, Беларусь
Дом
Несвиж, Беларусь
Площадь 51 м²
Дом возле замка в Несвиже! ❤️ Продается уютный дом в культурной столице Беларуси – городе Не…
$42,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Несвиж, Беларусь
Дом
Несвиж, Беларусь
Площадь 300 м²
Гарантия безопасности сделки и полное юридическое сопровождение! Еще не продали или хотите о…
$41,900
Оставить заявку
Дом в Несвиж, Беларусь
Дом
Несвиж, Беларусь
Площадь 83 м²
Дом в городе Несвиж ❤️ Продаётся просторный дом со всеми коммуникациями – идеальный вариант …
$24,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Несвиж, Беларусь
Дом
Несвиж, Беларусь
Площадь 111 м²
Номер договора с агентством 1135 от 2025-02-24
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом в Несвиж, Беларусь
Дом
Несвиж, Беларусь
Площадь 39 м²
Продается дом в г. Несвиж г. Несвиж – историко-культурный город в 86 км. от г. Минск с множе…
$18,500
Оставить заявку
Коттедж в Несвиж, Беларусь
Коттедж
Несвиж, Беларусь
Площадь 250 м²
Продается отличный 2-этажный кирпичный коттедж с мансардой в г. Несвиже, по ул. Виноградной.…
$75,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Несвиж, Беларусь
Дом 4 комнаты
Несвиж, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
В живописном городе Несвиж, где история и природа переплетаются в гармоничном танце, предлаг…
$63,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов