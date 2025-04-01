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Коммерческая недвижимость в Неманский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Продается нежилое помещение рядом с рекой Неман в аг. Могильно. Минская обл., Узденский р-н, 72 км от МКАД по Слуцкому направлению. в Могильно, Беларусь
Продается нежилое помещение рядом с рекой Неман в аг. Могильно. Минская обл., Узденский р-н, 72 км от МКАД по Слуцкому направлению.
Могильно, Беларусь
Площадь 184 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже земельный участок в агрогородке Могильно. Агрогородок находится в жив…
$18,500
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