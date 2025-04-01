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Купить земельный участок в Новицковичский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Участок земли в Новицковичи, Беларусь
Участок земли
Новицковичи, Беларусь
Площадь 67 м²
Незавершенное законсервированное капитальное строение на стадии фундамента в Каменецком р-не…
$8,800
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Участок земли в Новицковичский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Новицковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Незавершенное законсервированное капитальное строение на стадии фундамента в Каменецком р-не…
$47,000
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