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Продажа офисных помещений в Новополоцке, Беларусь

коммерческая недвижимость
54
рестораны
3
доходные дома
4
инвестиционная недвижимость
40
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3 объекта найдено
Офис 400 м² в Новополоцк, Беларусь
Офис 400 м²
Новополоцк, Беларусь
Площадь 400 м²
Здание, в котором расположен офис, находится на одной из самых престижных улиц города по адр…
$1,14 млн
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Офис 104 м² в Новополоцк, Беларусь
Офис 104 м²
Новополоцк, Беларусь
Площадь 104 м²
Продаём коммерческое помещение на 1-м этаже проекта PARK SIDE, 104 м2. Подходит для ведения …
$355,583
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Офис 3 012 м² в Новополоцк, Беларусь
Офис 3 012 м²
Новополоцк, Беларусь
Площадь 3 012 м²
На земельном участке площадью 746 м.кв. расположено 4-х этажное здание с подвальным этажом п…
$7,41 млн
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