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Инвестиционная недвижимость в Новополоцке, Беларусь

коммерческая недвижимость
54
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40 объектов найдено
Инвестиционная в Новополоцк, Беларусь
Инвестиционная
Новополоцк, Беларусь
Продается участок под застройку в Адажском краю у маленького Балтезерса. Недвижимость подход…
$1,71 млн
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Инвестиционная 441 м² в Новополоцк, Беларусь
Инвестиционная 441 м²
Новополоцк, Беларусь
Площадь 441 м²
Предлагаем помещения в самом центре Риги. Большая проходимость. Витринные окна. Помещения ра…
$1,71 млн
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Инвестиционная в Новополоцк, Беларусь
Инвестиционная
Новополоцк, Беларусь
Эксклюзивное предложение на латвийском рынке недвижимости - инвестиционное предложение в 3 к…
$2,71 млн
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Инвестиционная 167 м² в Новополоцк, Беларусь
Инвестиционная 167 м²
Новополоцк, Беларусь
Площадь 167 м²
Предлагаем приобрести коммерческие помещения в самом центре города - улица Марияс.Здание был…
$604,035
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Инвестиционная 12 114 м² в Новополоцк, Беларусь
Инвестиционная 12 114 м²
Новополоцк, Беларусь
Площадь 12 114 м²
Продается ивестиционный обьект с комерческими зданиями и земельным участком.Назначение: 1. а…
$2,28 млн
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Инвестиционная в Новополоцк, Беларусь
Инвестиционная
Новополоцк, Беларусь
Предлагаем приобрести отличный участок для Вашей коммерческой деятельности! Участок располож…
$512,860
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Инвестиционная в Новополоцк, Беларусь
Инвестиционная
Новополоцк, Беларусь
Собственность, готовая к строительству, расположена на левом берегу Даугавы в непосредственн…
$6,41 млн
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Инвестиционная в Новополоцк, Беларусь
Инвестиционная
Новополоцк, Беларусь
Предлагаем приобрести земельный участок, площадью 3.8043 га, расположенный на шоссе Е67(Рига…
$1,08 млн
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Инвестиционная 377 м² в Новополоцк, Беларусь
Инвестиционная 377 м²
Новополоцк, Беларусь
Площадь 377 м²
Просторное коммерческое помещение современной планировки, с панорамными витринами, расположе…
$1,50 млн
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Инвестиционная 35 000 м² в Новополоцк, Беларусь
Инвестиционная 35 000 м²
Новополоцк, Беларусь
Площадь 35 000 м²
Предлагаем приобрести крупный индустриальный объект недалеко от центра Риги (р-он Румбула). …
$3,01 млн
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Инвестиционная 672 м² в Новополоцк, Беларусь
Инвестиционная 672 м²
Новополоцк, Беларусь
Площадь 672 м²
Предлагаем на продажу коммерческие помещения в эксклюзивном месте общей площадью 672,1 м2, к…
$2,62 млн
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Инвестиционная 106 560 м² в Новополоцк, Беларусь
Инвестиционная 106 560 м²
Новополоцк, Беларусь
Площадь 106 560 м²
Продаем участок земли в районе Олайне, рядом с жилым поселком Гренес. Разрешенное использова…
$607,227
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Инвестиционная 151 м² в Новополоцк, Беларусь
Инвестиционная 151 м²
Новополоцк, Беларусь
Площадь 151 м²
Продаётся  коммерческое  помещение  в центре Риги, напротив Верманского парка, в непосредств…
$626,829
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Инвестиционная 1 500 м² в Новополоцк, Беларусь
Инвестиционная 1 500 м²
Новополоцк, Беларусь
Количество спален 34
Площадь 1 500 м²
Эксклюзивное коммерческое предложение в сердце Старой Риги — уникальный объект с безграничны…
$4,44 млн
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Инвестиционная 8 000 м² в Новополоцк, Беларусь
Инвестиционная 8 000 м²
Новополоцк, Беларусь
Площадь 8 000 м²
Продается часть инвестиционного обьекта с коммерческим зданием и земельным участком по адрес…
$1,37 млн
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Инвестиционная в Новополоцк, Беларусь
Инвестиционная
Новополоцк, Беларусь
Земля под смешанную застройку с жилой функцией ( J), первостепенное использование земли – мн…
$740,798
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Инвестиционная 6 780 м² в Новополоцк, Беларусь
Инвестиционная 6 780 м²
Новополоцк, Беларусь
Площадь 6 780 м²
Предлагаем на продажу доходную недвижимость, которая находится в спальном активном районе го…
$5,13 млн
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Инвестиционная в Новополоцк, Беларусь
Инвестиционная
Новополоцк, Беларусь
Недвижимость находится рядом с Рижским международным аэропортом - крупнейшим центром воздушн…
$4,56 млн
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Инвестиционная в Новополоцк, Беларусь
Инвестиционная
Новополоцк, Беларусь
Предлагаем приобрести 4,12 гектара земли в Марупском крае, рядом с аэропортом Рига.   Имущес…
$683,814
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Инвестиционная 180 м² в Новополоцк, Беларусь
Инвестиционная 180 м²
Новополоцк, Беларусь
Площадь 180 м²
Предлагаем на продажу выгодный коммерческий объект в самом центре Риги- активная пешеходная …
$359,002
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Инвестиционная 5 650 м² в Новополоцк, Беларусь
Инвестиционная 5 650 м²
Новополоцк, Беларусь
Площадь 5 650 м²
Предлагаем земельный участок -1936 m2 под строительство проекта в престижном посольскои райо…
$1,94 млн
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Инвестиционная 1 551 м² в Новополоцк, Беларусь
Инвестиционная 1 551 м²
Новополоцк, Беларусь
Площадь 1 551 м²
Участок находится в эксклюзивном живописном месте г.Риги – на Кипсале, в непосредственной бл…
$313,415
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Инвестиционная 150 258 м² в Новополоцк, Беларусь
Инвестиционная 150 258 м²
Новополоцк, Беларусь
Площадь 150 258 м²
Продаем участок земли в районе Олайне, рядом с жилым поселком Гренес. Разрешенное использова…
$856,237
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Инвестиционная 1 289 м² в Новополоцк, Беларусь
Инвестиционная 1 289 м²
Новополоцк, Беларусь
Площадь 1 289 м²
Предлагаем приобрести недвижимость - участок земли с расположенным на нем зданием (бывшее ск…
$307,716
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Инвестиционная в Новополоцк, Беларусь
Инвестиционная
Новополоцк, Беларусь
Торговое помещение с арендатором в самом центре города. Отличная проходимость. Помещение 2-х…
$1,94 млн
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Инвестиционная в Новополоцк, Беларусь
Инвестиционная
Новополоцк, Беларусь
Продаем землю в районе Кипсала. Обьект расположен в непосредственной близости центра Риги, н…
$418,266
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Инвестиционная в Новополоцк, Беларусь
Инвестиционная
Новополоцк, Беларусь
Предлагаем приобрести земельный участок в центре города, выгодно расположеный в квартале меж…
$6,27 млн
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Инвестиционная 2 469 м² в Новополоцк, Беларусь
Инвестиционная 2 469 м²
Новополоцк, Беларусь
Площадь 2 469 м²
На 4-х этажах здания предусмотрены офисные помещения, конференц-залы, санузлы; на верхнем, м…
$2,85 млн
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Инвестиционная 996 м² в Новополоцк, Беларусь
Инвестиционная 996 м²
Новополоцк, Беларусь
Площадь 996 м²
Продажа новых отапливаемых складских помещений площадью 996.5 кв. метров возле станции Золит…
$1,12 млн
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Инвестиционная 990 м² в Новополоцк, Беларусь
Инвестиционная 990 м²
Новополоцк, Беларусь
Площадь 990 м²
Новый склад, который в настоящее время находится на стадии строительства. Так же есть возмож…
$786,386
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