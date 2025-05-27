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Магазины в Новополоцке, Беларусь

коммерческая недвижимость
54
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4 объекта найдено
Магазин 87 м² в Новополоцк, Беларусь
Магазин 87 м²
Новополоцк, Беларусь
Площадь 87 м²
+ Исторический центр Риги+ Стабильный и прогнозируемый доход+ Рентная доходность: 4. 5%+ Пос…
$455,876
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Магазин 3 349 м² в Новополоцк, Беларусь
Магазин 3 349 м²
Новополоцк, Беларусь
Площадь 3 349 м²
Инвестиционный объект с потенциальным денежным потоком. Здание, расположенное на территории…
$3,42 млн
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Магазин 1 687 м² в Новополоцк, Беларусь
Магазин 1 687 м²
Новополоцк, Беларусь
Площадь 1 687 м²
Для продажи предлагается успешный торговый центр.Расположенный в одной из самых активных обл…
$4,56 млн
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Магазин 108 м² в Новополоцк, Беларусь
Магазин 108 м²
Новополоцк, Беларусь
Площадь 108 м²
Выгодное расположение- Старая Рига, а также все достопримечательности города находятся на ра…
$529,956
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