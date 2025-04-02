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Жильё в Новополоцк, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Новополоцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новополоцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 5/9
Продажа 3-комнатной квартиры в центре города по адресу ул. Молодежная,45 корп. 2 Площадь 65/…
$59,500
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Параметры недвижимости в Новополоцк, Беларусь

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