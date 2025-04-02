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Коммерческая недвижимость в Новомышский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Производство 953 м² в Новомышский сельский Совет, Беларусь
Производство 953 м²
Новомышский сельский Совет, Беларусь
Площадь 953 м²
Количество этажей 2
В бывшем панском имении в д. Старая Мышь Барановичского района Брестской области продаются 2…
$500,000
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Коммерческое помещение 953 м² в Новомышский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 953 м²
Новомышский сельский Совет, Беларусь
Площадь 953 м²
Количество этажей 2
Продаются 2 отдельно стоящие капитальные строения, расположенные в бывшем панском имении в д…
$500,000
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