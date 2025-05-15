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Долгосрочная аренда офисов в Новодворском сельском Совете, Беларусь

4 объекта найдено
Офис 20 м² в Большой Тростенец, Беларусь
Офис 20 м²
Большой Тростенец, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 20 м²
Этаж 1/2
Готовый объект для бизнеса – всё продумано до мелочей!  ❤️ Аренда торгово-складского здания …
Цена по запросу
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Офис 16 м² в Королищевичи, Беларусь
Офис 16 м²
Королищевичи, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 16 м²
Этаж 2/3
Здание построено согласно архитектурного проекта в котором продуманы малейшие мелочи, для уд…
$1,249
в месяц
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Офис 190 м² в Новый Двор, Беларусь
Офис 190 м²
Новый Двор, Беларусь
Площадь 190 м²
Предлагаем в аренду многофункциональное помещение в Новом Двору, 4 км от Минска, площадью 19…
Цена по запросу
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Офис 22 м² в Большое Стиклево, Беларусь
Офис 22 м²
Большое Стиклево, Беларусь
Площадь 22 м²
Этаж 3/14
В БЦ «S-Union» и находящихся рядом торговых и административных зданиях, которые располагаютс…
Цена по запросу
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