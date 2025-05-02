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Дома с садом в Новодворском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
3
6 объектов найдено
Дом в Новый Двор, Беларусь
Дом
Новый Двор, Беларусь
Площадь 151 м²
Продается готовый блочный дом, обложенный кирпичем в аг. Новый Двор в 3 км от МКАД, пуховичс…
$128,999
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Дом в Гатово, Беларусь
Дом
Гатово, Беларусь
Площадь 220 м²
Продадим дом в аг. Гатово. Дом 2016 года постройки. Полностью  достроен и готов для проживан…
$165,000
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Дом в Большой Тростенец, Беларусь
Дом
Большой Тростенец, Беларусь
Площадь 24 м²
Продаётся дом в деревне Большой Тростенец, Могилёвское направление, всего 3 км от МКАД Дом в…
$34,500
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Дом в Большой Тростенец, Беларусь
Дом
Большой Тростенец, Беларусь
Площадь 177 м²
Продаётся просторный двухэтажный дом в 3 км от Минска в д. Большой Тростенец с участком 7 со…
$165,000
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Дом в Новодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новодворский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Продается большой Дом в деревне Осеевка - Минский район, Новодворский с/с, Минская область. …
$79,900
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Дом в Новодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новодворский сельский Совет, Беларусь
Площадь 152 м²
Добротный трехэтажный Дом из бруса в СК Стайки, Минский район, Новодворский с/с, СТ Олимпиец…
$47,000
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Параметры недвижимости в Новодворском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
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