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Склады в Новодворском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
7
производственные здания
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1 объект найдено
Склад 345 м² в Королищевичи, Беларусь
Склад 345 м²
Королищевичи, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 345 м²
Этаж 1/1
Предлагаем Вашему вниманию многофункциональное здание площадью 345 м. в 8 км. от МКАД. Здани…
$183,000
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