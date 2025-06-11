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Производственные здания в Мухавецком сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Производство 460 м² в Каменица Жировецкая, Беларусь
Производство 460 м²
Каменица Жировецкая, Беларусь
Площадь 460 м²
Продается участок земли 89 соток для строительства склада, производства, базы отдыха, агроус…
$400,000
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