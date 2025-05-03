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Дома в Мотольском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Мотоль, Беларусь
Дом
Мотоль, Беларусь
Площадь 91 м²
Жилой дом в Ивановском р-не. 1972 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 90,6 кв.м, общ.- 90,6 кв.м, жил.- 3…
$25,000
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Параметры недвижимости в Мотольском сельском Совете, Беларусь

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