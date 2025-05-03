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Дома в Мисевичском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Мисевичи, Беларусь
Дом
Мисевичи, Беларусь
Площадь 141 м²
Обжитой и удобный жилой дом общей площадью 141,4 м2. Праздничный зал 38 м2, просторная спаль…
$25,000
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Параметры недвижимости в Мисевичском сельском Совете, Беларусь

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