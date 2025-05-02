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Производственные здания в Мётченском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Производство 429 м² в Большая Ухолода, Беларусь
Производство 429 м²
Большая Ухолода, Беларусь
Площадь 429 м²
Продается здание под мясоперерабатывающее производство, расположенное по адресу:  Минская об…
$490,000
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