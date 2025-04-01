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Квартиры в Мётченский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Большая Ухолода, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Большая Ухолода, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 3/3
Светлая трехкомнатная квартира с хорошим ремонтом! ❤️ Продается уникальная светлая трехкомна…
$26,000
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Рейтинг 4.9 / 5:
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