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Склады в Михановичском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Продажа складского комплекса 1814,7 м2 в Минском районе в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Продажа складского комплекса 1814,7 м2 в Минском районе
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 1 815 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию складской комплекс, расположенный по адресу: Минский р-н, М-1, 34…
$1,07 млн
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Склад 616 м² в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Склад 616 м²
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 616 м²
Этаж 1/1
Продажа складского помещения в д. Бордиловка. Общая площадь составляет 616 м.кв. Земельный у…
$58,000
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