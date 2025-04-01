Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Межанский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Межанский сельский Совет, Беларусь

5 объектов найдено
Дом в Межанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Межанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 216 м²
Продается уникальная база отдыха, расположенная в живописнейшем уголке Беларуси, в садоводче…
$160,000
Оставить заявку
Дом в Межанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Межанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 250 м²
Комплекс состоит: Хозяйский дома 200+м, Баня 50м, Гостевой дом 80м, Беседки 40м! Все построй…
$160,000
Оставить заявку
Коттедж 5 комнат в Межанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж 5 комнат
Межанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Количество этажей 2
Продается уникальная база отдыха, расположенная в живописнейшем уголке Беларуси, в садоводче…
$160,000
Оставить заявку
Дом в Межанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Межанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
В связи с выездом на ПМЖ, продается белорусская усадьба, на границе с Россией ( 20км), Невел…
$8,500
Оставить заявку
Дом в Межанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Межанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Коттедж 200+м,  Беседки 40м! Все постройки из оцилиндрованного бруса, высокие потолки! Участ…
$160,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Межанский сельский Совет, Беларусь

с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов