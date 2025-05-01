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Коттеджи с гаражом в Мотыкальском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Тюхиничи, Беларусь
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
Площадь 153 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, - Вы не платите агентству комиссию!  Жилой…
$250,000
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Параметры недвижимости в Мотыкальском сельском Совете, Беларусь

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